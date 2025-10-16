Haberler

Hüyük Kaymakamı Mahalle Ziyaretleriyle Vatandaşların Yanında

Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, çeşitli mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını dinleyip, taleplerine çözüm sözü verdi.

Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinliyor.

Suludere, Çamlıca, Göçeri, Mutlu, Kıreli, Budak ve Çukurkent mahallelerine giden Kaymakam Evsen, engelli ve yaşlıları da evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Evsen, taleplerini kendisine ileten vatandaşlara sorunların çözümü için söz verirken, isteklerini de yerine getireceğini söyledi.

Evsen, her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
