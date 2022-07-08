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Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer sağlık çalışanlarını ziyaret etti

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Kurban Bayramı öncesinde ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Konya'nın Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Kurban Bayramı öncesinde ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Kaymakam Çimer, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan hekimler ile tüm sağlık çalışanlarının Kurban Bayramını tebrik ederek, çikolata ikramında bulundu.

Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çimer, "Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı ve esenliği için fedakarca emek harcayan, saygıdeğer doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Hisarcık Kurban Konya Hüyük Güncel Haberler

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