Hüyük Belediye Başkan Çiğdem, toplantıda birim müdürleri ve personelle buluştu

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, düzenlediği toplantıda belediyenin birim müdürleri ve personelle bir araya geldi.

Hüyük Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çiğdem, personelinin ramazan bayramını kutladı.

Belediye çalışanlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çiğdem, şöyle konuştu:

"Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz Hüyük için hep 'daha iyiyi, daha güzeli nasıl yapabiliriz' diye bir çaba içinde olduk. Bundan sonra da el birliğiyle ilçemize hak ettiği hizmeti sunacağımızdan hiç şüphem yok. Üç yıldır sizlerle birlik ve beraberlik içinde hizmet verimliliğini artırmak için ilçemizin bir ucundan diğer ucuna halkımızın yaşam standardını yükseltmek adına çalışıyoruz. Bizler bir ve beraber oldukça Hüyük'ün gelişmesi ve hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bizler de yarınlar daha güzel olsun diye çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bayramdan önceki son mesai gününde ailenizle mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.Her birinizin bayramını gönülden tüm içtenliğimle kutluyorum. Bayramda dostlarınızla akrabalarınızla ve özellikle anne ve babalarınızla görüşmeyi ihmal etmeyin. Çocuklarınıza örnek olun, siz büyüklerinizi ihmal ederseniz yarın sizin çocuklarınız da sizi ihmal eder."