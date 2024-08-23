İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri hapishaneyi andırıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Huvvara beldesi sakinlerinin evleri, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korunmak için çektikleri demir teller sebebiyle hapishaneyi andırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin topraklarını gasbeden Yahudilerin saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Huvvara beldesinde yaşayan Filistinliler de İsrailli yerleşimcilerin saldırılarından korunmak için evlerinin bahçe duvarlarına, camlarına ve kapılarına teller çekti, binalarına kameralar taktı.

Bölge sakini 61 yaşındaki Filistinli Rumel es-Suveyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin İsrail'in kuzeyinde bulunan ve daha önce gözaltına tutulduğu Megiddo Hapishanesine benzediğini söyledi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının son 3 yılda, özellikle 7 Ekim'den sonra ciddi bir şekilde arttığını söyleyen emekli gazeteci Suveyti, bu sebeple evinin bahçe duvarının üzerine yüksekliği 2 metreye ulaşan dikenli teller demir teller çektiğini belirtti.

Suveyti, bahçe duvarına güvenlik kamerası ve dikenli teller taktığını belirterek, saldırgan İsraillilerin evine girmesini engellemek ve kendisini savunmak için bu yönteme başvurduğunu ifade etti.

Evinin Huvvara'daki ana caddeye yakın olması Suveyti için bir avantaj değil çünkü ana caddeye yakın olması evi İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Nablus kentindeki dağ eteklerine kurulmuş yerleşim yerlerinden gelen Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Suveyti'nin evinin yakınında geçiyorlar.

"Evimizin bahçesinde hapiste hissediyoruz"

Filistinli Suveyti'nin torunlarıyla birlikte oturduğu evin bahçesinden, dağ tepelerinde kurulan İsrailli yerleşim yerlerinde hızlanan inşaat çalışmalarını görmesi onu daha da kaygılandırıyor.

Duruma ilişkin Suveyti, "Son yıllarda Batı Şeria'daki Filistin şehir ve kasabalarına yönelik yerleşimci saldırılarına tanık olduk ki bu saldırılar 7 Ekim'den sonra artarak son derece tehlikeli bir hal aldı." dedi.

Suveyti, son dönemde çevredeki birçok evin yaklaşık 150 İsrailli yerleşimcinin saldırısına uğradığını ve saldırgan İsraillilerin araçlara da zarar verdiğini belirtti.

Filistinli Suveyti, "Böyle bir durumda, evimi, ailemi ve torunlarımı yerleşimcilerin saldırılarından korumak için kendi çabalarımla bir şeyler yapmak zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

Aldığı önlemlere ilişkin Suveyti, "Ruhen rahatlamak için evinizin bahçesinde oturursunuz ancak biz bu durumda sanki gerçek bir hapishanedeymiş gibi hissediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bunlar insan değil, organize çeteler"

Suveyti, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda davranışlarının "normal olmadığına" dikkati çekerek, "Bunlar insan değil, organize çeteler." ifadesini kullandı.

İsrailli yerleşimcilerin genellikle kalabalık gruplar halinde saldırılar düzenlediğini belirten Suveyti, "Bu organize bir eylemdir ve İsrail güçleri ve polisiyle bir rol değişimidir." dedi.

Suveyti, İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında güvenlik güçlerinin varlığına ilişkin, "Yerleşimcilerin saldırılarında İsrail güçleri de hazır bulunuyor ve onlara yönelik bir tehlike hissettiklerinde yerleşimcileri korumak için müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

İsraillilerin çevrede gasbettiği Filistin topraklarına işaret eden Suveyti, "Tehlike dört bir yanımızı sarmış." diye konuştu.

Suveyti, el yordamıyla aldığı önlemlere ilişkin, "Bu dikenli teller evimi tehlikelerden ve yerleşimci saldırılarından koruyamayabilir ama, çatıya çıkıp evimi ve ailemi korumaya hazırlanana kadar onların evime girişini geciktirir." dedi.

"Kendimizi çıplak ellerimizle savunuyoruz"

Suveyti, İsrailli yerleşimcilerden korunma yollarına ilişkin, "İsrail ordusunun koruduğu, ateşli silahlar, yangın çıkarıcı aletler taşıyan yerleşimcilerin saldırılarına karşı elimizden gelen tek şey taş atmak. Kendimizi çıplak ellerimizle savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Huvvara'daki duruma ilişkin Suveyti, "Biz burada nöbette ve cihattayız. Ne güvenlik var, ne de düzen, her gün çile çekiyoruz." şeklinde konuştu.

Huvvara'nın kuzeyindeki mahallede bulunan evlerin kalanının durumu da Suveyti'nin evinden farksız. Bölge halkı İsrailli yerleşimcilerin saldırıları endişesiyle kendi toprakları üzerindeki evlerinde hapis hayatı yaşar hale geldi.

Sık sık İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalan Huvvara'ya yönelik saldırılar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra ciddi oranda artış gösterdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mart 2023'te Huvvara beldesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinliyi öldürmüş ve Filistinlilere ait çok sayıda ev, araç ve taşınmazı ateşe vermişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana 18 Filistinli, saldırgan İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybetti, 785 Filistinli de bu saldırılarda yaralandı.

Ayrıca, Batı Şeria'da söz konusu yerleşimcilerin saldırıları sebebiyle 26 Filistinli bedevi topluluk göçe zorlanırken, saldırgan İsrailli yerleşimciler bölgede Filistinlilere ait tarla ve zirai alanlarda 273 yangın çıkardı.