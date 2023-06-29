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Husumetlisinin bıçaklayıp, pompalı tüfekle vurduğu otobüs şoförü öldü (2)

Husumetlisinin bıçaklayıp, pompalı tüfekle vurduğu otobüs şoförü öldü (2)

Güncel Haberler

KURTARILAMADI?Otogarda husumetlisi M.K.E tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan otobüs şoförü Denizhan Şahin (32) kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

?Otogarda husumetlisi M.K.E tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan otobüs şoförü Denizhan Şahin (32) kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan M.K.E.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Devlet Hastanesi Tokat Güncel Haberler

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