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Husumetlisinin 8 yaşındaki oğlunu vuran şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDIAdana'da husumetli olduğu Ahmet K.'nin oğlu M.K.'yi tabancayla kasığından vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet Yüksel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Adana'da husumetli olduğu Ahmet K.'nin oğlu M.K.'yi tabancayla kasığından vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet Yüksel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Yüksel Adana Suç Güncel Haberler

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