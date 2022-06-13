Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2) 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Medet Medetoğlu (23) ile arkadaşı Coşkun Arslan (30), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Medet Medetoğlu (23) ile arkadaşı Coşkun Arslan (30), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Coşkun Arslan Konya Güncel Haberler

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