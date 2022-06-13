Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Medet Medetoğlu (23) ile arkadaşı Coşkun Arslan (30), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Medet Medetoğlu (23) ile arkadaşı Coşkun Arslan (30), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Coşkun Arslan Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title