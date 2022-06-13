Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Medet Medetoğlu (23) ile arkadaşı Coşkun Arslan (30), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Konya'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Medet Medetoğlu (23) ile arkadaşı Coşkun Arslan (30), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel