Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş

KONYA'da, husumetlisi Halis Tatlı'yı (27) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Medet M. (23) ile yanındaki arkadaşı Coşkun A. (30) yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, Medet M.'nin sahipli köpeği de öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak'ta meydana geldi. 16 suçtan kaydı bulunan Medet M. ile 15 suçtan kaydı olan arkadaşı Coşkun A., Cihangir Sokak'ta otel önünde A.S.'yi tabancayla tehdit ettikten sonra 42 AIG 724 plakalı kamyonetini alıp kaçtı. Daha sonra Medet M., Aybastı Sokak'ta husumetlisi Halis Tatlı'ya ateş açtı. Medet M. kaçarken, göğsünden ve sol bacağından vurulan Tatlı, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelileri yakalamak için hareket geçen polis ekipleri de gasbedilen kamyoneti, İstanbul Caddesi'nde terk edilmiş buldu. Ekipler, kısa süre sonra Medet M. ile arkadaşı Coşkun A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.Öte yandan silahlı saldırının ardından kaçan Medet M.'nin, sahipli köpeği de öldürdüğü ortaya çıktı.