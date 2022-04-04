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Husumetlisini tüfekle yaralayıp, kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
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Husumetlisini tüfekle yaralayıp, kaçtı

ÇORUM'da T.A., denetimli serbestlik binası önünde husumetlisi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.

ÇORUM'da T.A., denetimli serbestlik binası önünde husumetlisi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Binanın giriş kapısında bekleyen T.A.'ya, husumetlisi E.Ç. tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların ayağına isabet ettiği T.A., yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. T.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Husumetlisini tüfekle yaralayıp, kaçtı

Husumetlisini tüfekle yaralayıp, kaçtı

Husumetlisini tüfekle yaralayıp, kaçtı

Husumetlisini tüfekle yaralayıp, kaçtı

Husumetlisini tüfekle yaralayıp, kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Denetimli Serbestlik, Polis, Çorum, Güncel, Haberler

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