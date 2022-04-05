Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR'de husumetlisi İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldüren Mustafa S. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Zafer Mahallesi, Bahtiyar Sokak'ta oturan İsa Demirci'nin yanına önceki gün husumetli olduğu Mustafa S. geldi. Seyyar olarak halı satarak geçimini sağlayan Demirci ile Mustafa S. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, Mustafa S., belinden çıkardığı tabancayla 6 el ateş etti. Kurşunlardan birisi İsa Demirci'nin sırtına isabet etti. Mustafa S. kaçarken, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa Demirci hayatını kaybetti.

Emniyetteki ifadesinin ardından çelik yelek giydirilen Mustafa S., adliyeye sevk edildi. Öldürülen İsa Demirci ise asri mezarlığında toprağa verildi.