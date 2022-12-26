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Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar

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Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar

ADANA'da iki şüpheli, sokak ortasında karşılaştığı husumetlisi Ufuk K.'ya saldırıp, darbettikten sonra tabancayla kasığından yaraladı.

ADANA'da iki şüpheli, sokak ortasında karşılaştığı husumetlisi Ufuk K.'ya saldırıp, darbettikten sonra tabancayla kasığından yaraladı. Olayın ardından silahı yere atan şüpheliler, kaçmak istedikleri sırada polis tarafından yakalandı.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen iki şüpheli, sokakta yürüdükleri sırada daha önce kavga ettikleri ve bu yüzden aralarında husumet bulunan Ufuk K. ile karşılaştı. Ufuk K.'ya saldırıp, darbeden iki şüpheli, daha sonra tabanca ile kasığından yaraladı. Yakın bölgede uygulamada bulunan polis ekipleri, kavga ve silah sesi üzerine bölgeye geldi. Silahı yere atıp, kaçmaya çalışan iki şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralı Ufuk K. ise olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

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