Husumetlisini silahla yaralayan avukata 15 yıla kadar hapis talebi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tartıştığı husumetlisi Enes Atak'ı (24) tabancayla yaraladıktan sonra "Öl, geber" diyerek başına silah kabzasıyla vuran avukat Deniz Kal (30) için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, geçen yıl 5 Aralık'ta, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Ailesini ziyarete giden avukat Deniz Kal, sokakta husumetli olduğu komşusunun kardeşi Enes Atak (24) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Deniz Kal, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Enes Atak'a ateş etti. Kal ayrıca silahın kabzasıyla Atak'ın başına vurdu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Atak'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan Kal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Enes Atak da tedavisinin ardından taburcu edildi.

?Olayı görenlerin beyanlarını da inceleyen savcı, bir tanığın, Enes Atak'ın elinde bıçak gördüğünü söylediğini; diğerinin ise görmediğini belirterek çelişkiye vurgu yaptı. Savcı, mermilerin bitmesine rağmen Deniz Kal'ın, Enes Atak'ın hayati bölgesi olan başına silahın kabzası ile vurduğunu hatırlatarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza istedi. Savcı, Deniz Kal'ın 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.