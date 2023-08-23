Husumetlisini otomobille ezerek öldüren şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDIBolu'da, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışma sonrası İsmail Çetin'i (62) otomobille başının üzerinden geçerek öldüren İrfan Başkalaycı (70), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi A.B. ise serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Bolu'da, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışma sonrası İsmail Çetin'i (62) otomobille başının üzerinden geçerek öldüren İrfan Başkalaycı (70), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi A.B. ise serbest bırakıldı.