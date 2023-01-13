Husumetlisini bıçakla yaralayan gence hapis cezası Güncel Haberler KAYSERİ'de husumetlisi olduğu O.Ç.'yi (16) bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan B.Y.Ç. (16), 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. KAYSERİ'de husumetlisi olduğu O.Ç.'yi (16) bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan B.Y.Ç. (16), 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl 4 Mart'ta akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Murat Caddesi Osman Düşüngel Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan B.Y.Ç. ile O.Ç., okul bahçesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. B.Y.Ç., cebinden çıkardığı bıçakla O.Ç'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı. DAVA AÇILDI Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, şüpheli B.Y.Ç. hakkında 'silahla yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına mağdur ve sanık katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanığın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle duruşma basına kapalı oturumda gerçekleştirildi. 2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI Sanık B.Y.Ç., önceki ifadelerinde, "Daha önce tartışmıştık. Mağdur bana saldırdı. Bıçağı yere düştü. Ben de bıçağı yerden alıp, ellerimle itekleyerek geriye doğru ittim. O anki refleksle korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Mahkeme heyeti, sanık B.Y.Ç.'yi (16), 'silahla yaralama' suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırırken sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkemenin kararı, Yargıtayca onanırsa B.Y.Ç. aldığı hapis cezasını çekmek için cezaevine girecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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