Samsun'da Husumetli Olduğu Kişiyi Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu İ.Ç.'yi (20) her iki bacağından bıçakla yaralayan E.A.K. (18), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda boş arazide meydana geldi. E.A.K., husumetli olduğu İ.Ç.'yi her iki bacağından bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakaladı. E.A.K.'nin kaçarken Reşadiye Mahallesi'nde attığı suç aleti bıçak da bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
