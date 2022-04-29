HUSUMETLİSİNİ BACAĞINDAN VURDU - Haberler

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HUSUMETLİSİNİ BACAĞINDAN VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'da Atlan S. (61), tartıştığı husumetlisi Mustafa D.'yi (22) pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

ANTALYA'da Atlan S. (61), tartıştığı husumetlisi Mustafa D.'yi (22) pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan Mustafa D. ile Atlan S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa D., yanındaki tabancayla apartmanın 4'üncü katında bulunan Atlan S.'ye ateş etti. Atlan S. de pompalı tüfekle karşılık verdi. Mustafa D. sol bacağından vuruldu. İhbar üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin evinde gözaltına aldığı Atlan S. ekip otosuna doğru götürülürken 'Böyle baskına gelenleri vurun vurun yıkın" dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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