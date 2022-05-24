Husumetlisine aracıyla çarpan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavgalı olduğu Abdurrahman Keklik'e, yolda yürürken aracıyla çarpıp yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Sinan G., itiraz üzerine mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Keklik'in avukatı aracılığıyla, şüphelinin serbest bırakılmasına yaptığı itiraz ise kabul edilmedi.

Olay, 21 Nisan'da İliç'in Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Sinan G., hayvan otlatmak için kullanılan Başarı Yaylası'nın ihalesinde kavga ettiği Abdurrahman Keklik'e caddede yürürken hafif ticari aracıyla arkadan çarptı. Keklik yaralandı. Kekik'in yakınları tarafından darbedilen Sinan G., gelen polise teslim edildi. Sinan G.'nin aracının Keklik'e çarptığı an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'FREN YERİNE GAZA BASTIM, KAZA OLDU'

Polisteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkartılan Sinan G., "Babamla birlikte hayvancılık yapmaktayız. Başarı Yaylası'nın hayvan otlatma hakkını ihale ile biz aldık. İhale sonrası Abdurrahman Keklik ve oğlu babama saldırdı. Olay günü aracımla giderken Keklik'i yolda görünce korkuya kapıldım. Bu esnada fren yerine gaza bastım ve kaza meydana geldi. Kaza sonrası Keklik'in yakınları beni darbetti" dedi.

Keklik ise yürüdüğü sırada bir anda havaya fırladığını, çarpan aracı Sinan G.'nin kullandığını görünce aralarındaki husumet nedeniyle kasıtlı çarptığı anladığını söyledi. Sinan G., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İTİRAZ ÜZERİNE SERBEST KALDI

Avukatının tutukluluğa yaptığı itirazı değerlendiren İliç Asliye Ceza Mahkemesi, Sinan G.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Keklik ise bu karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. Şüphelinin öldürme kastı ile hareket ederek kendisine çarptığını, olayın basit yaralama olarak değerlendirilemeyeceğini ileri süren Keklik'in itirazı kabul edilmedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel