HUSUMETLİLERİNİN MADEN OCAĞININ ÖNÜNDE RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

ZONGULDAK'ta, özel bir maden ocağının önüne plakasız araçlarla gelip, tabancayla ateş açan 5 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı, 2 şüpheli ise aranıyor.

Olay, dün sabah, Kilimli ilçesindeki özel maden ocağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, plakalarını söktükleri cip ve otomobille, bölgeye gelen 5 şüpheli, husumetlileri M.A.'nın sahibi olduğu maden ocağının önünde, tabancayla rastgele ateş etti. Şüpheliler, daha sonra araçlarla uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, durum polise bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Maden ocağındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, şüphelilerden D.K., M.B. ve S.Ç.'yi yakalayıp gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Bu sırada olay anı, maden ocağının güvenlik kamerasına yansıdı. İşletmenin önüne gelen otomobil ve cipten ateş açıldığı anlar, görüntülerde yer aldı. (DHA)