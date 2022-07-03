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Husumetlilerin çatışmasındaki ölü sayısı 3'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Husumetlilerin çatışmasındaki ölü sayısı 3'e yükseldi

MALATYA'da, husumetli 2 grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralı İsmail Artuç (31) tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

MALATYA'da, husumetli 2 grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralı İsmail Artuç (31) tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Haziran akşam saatlerinde, Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Meydanı'ndaki kafede, mekanın işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan 2 grup, konuşmak için bir araya geldi. Borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 tüfek ve 5 tabancanın kullanıldığı kavgada; Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş hayatını kaybederken, İsmail Artuç ile birlikte 5 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olaya karışan 11 şüpheliden, 7'si tutuklandı. Yaralılardan İsmail Artuç 16 gün sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

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