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Husumetli Tarafından Öldürülen Kişi Düzce'de Bulundu

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Kocaeli'den Düzce'ye gelen Ali Yavuz, kendisini takip eden husumetlisi Sami G. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı.

KOCAELİ'den Düzce'ye, yakınının cenazesine gelen Ali Yavuz (54), kendisini takip eden husumetlisi Sami G. tarafından tabancayla başından vurulup öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce Sami G. ile yaşadığı husumet sebebiyle Düzce'den taşınıp Kocaeli'ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için Düzce'ye geldi. Sami G., cenaze namazı için Gümüşova ilçesine geldiğini haber alıp takip ettiği Ali Yavuz'un başına, tabancayla 3 el ateş açıp kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ali Yavuz'un otomobilinin içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un cenazesi, savcının incelemeleri sonrası morga kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Sami G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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