Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çevirdi - Haberler

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Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çevirdi

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Husumetli olduğu kişinin otomobilini iş makinesiyle ters çevirdi

Ordu'da bir kişi, husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çevirdi.

Ordu'da bir kişi, husumetli olduğu kişinin içinde bulunduğu otomobili iş makinesi ile ters çevirdi.

Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde E.Ç. kullandığı iş makinesi ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Onur D. yönetimindeki 06 RCA 70 plakalı otomobilin önünü kesti.

Otomobille geri manevra yapan Onur D, bir iş yerinin önünde park halindeki otomobile çarptı. E.Ç, iş makinesinin kepçesiyle içinde sürücü haricinde bir kişinin daha bulunduğu otomobili ters çevirdi.

Ters dönen otomobilden çıkan Onur D, iş makinesinin sürücüsünü durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. E.Ç'nin kepçe ile tekrar vurduğu araçta bulunan Onur Ç. de kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Olayda yaralanan Onur D. ve Onur Ç, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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