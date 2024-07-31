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Husumetli İki Kişiyi Öldüren Şahıs İntihar Etti

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti. Olayda bir kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, M.Ş, M.E.A ve S.Ö. Kümeevler mevkisinde aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştu.

Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü.

Tartışma üzerine S.Ö, tabancasıyla M.Ş. ile M.E.A'ya ateş etti, daha sonra da aynı tabancayla intihar etti.

M.Ş. ile M.E.A. olay yerinde, S.Ö. kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

S.Ö'nün kardeşi S.G. ise seken kurşunlarla yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

Reyhanlı Hatay 3.Sayfa Güncel Haberler

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