Husumetli iki grubun kavgası: 1 ölü - Haberler

HATAY'ın İskenderun ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Fevzi Parlar (25), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Fevzi Parlar bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Parlar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Parlar'ı bıçakladığı öne sürülen Ş.B. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.