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Husumetli İki Aile Caddede Karşılaşınca Kavga Çıktı

Güncel Haberler

Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki ailenin sokakta karşılaşınca kavgaya tutuştu. 1 polisin yaralandığı kavgada polis tarafları gözaltına aldı.

Husumetli iki aile caddede karşılaşınca birbirine girdi

1 polisin yaralandığı kavgada polis tarafları gözaltına aldı

ERZURUM - Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki ailenin sokakta karşılaşınca kavgaya tutuştu. 1 polisin yaralandığı kavgada korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaştı. Bölge idare Mahkemesi önünde karşılaşan aileler arasındaki sözlü tartışama kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale eden trafik polisi elinden yaralandı. Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilerek tarafları ayırdı. Kadınların da karıştığı kavgada polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavgada yaralananlar ise 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerindeki vatandaşlar kavga karşısında korku dolu anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum kavga Güncel Haberler

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