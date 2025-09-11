Haberler

Husumetli Akrabalar Arasında Tüfekli Kavga: 2 Çocuk Yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavga sonucu 2 çocuk yaralandı. Kavgada ateşe verilen barakadan çıkan yangın 4 eve sıçradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 2 çocuk yaralandı. Kavgada ateşe verilen barakadaki yangın bitişikteki 3 barakaya daha sıçradı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli akrabalar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, akrabasının kaldığı barakayı ateşe verdi. Büyüyen alevler, bitişikteki 3 barakaya daha sıçradı. Bu sırada evi yanan taraf, husumetli akrabalarına tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 9 ve 10 yaşlarında 2 çocuk kulaklarından hafif sıyrıklarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri sokak girişlerini kapattı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 baraka evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
