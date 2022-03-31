Husumetli ailelerin kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı - Haberler

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Husumetli ailelerin kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Husumetli ailelerin kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Antalya'da iki husumetli ailenin kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi.

Antalya'da iki husumetli ailenin kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunduğu öğrenilen aileler karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar, yanlarında bulunan silah, bıçak ve demir sopalarla birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan kişilerin bir kısmı olay yerinden kaçarken, yaralananlar ise hastanelere gitti. Sağlık ekipleri olay yerinde bacağından yaralanan ve aşırı kan kaybettiği belirtilen bir kişiyi özel bir hastaneye kaldırdı. Olayda yaralanan 14 kişinin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fadıl Kösedağ-İHA)

Husumetli ailelerin kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Husumetli ailelerin kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Husumetli ailelerin kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Husumetli ailelerin kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Husumetli ailelerin kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı

Husumetli ailelerin kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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