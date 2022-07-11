Husumetli aileler arasında çıkan kavga - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Husumetli aileler arasında çıkan kavga

AA - Sefa Tetik - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi Kaza Sokak'ta 20 Haziran'da 1 kişinin öldüğü olayın ardından taraflar yeninden karşı karşıya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grup, kavga etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga sırasında yaşanan arbedede 1 polis memuru hafif yaralandı.

Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay

Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde 20 Haziran'da iki grup arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. (33) ile Tayfur D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darp sonucu yaralanmıştı. Yaralılardan Gülten Ş. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.

AA / Sefa Tetik - Güncel

Esentepe Kocaeli Körfez kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title