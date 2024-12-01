Husumet Yüzünden Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, olaya karışan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Mehmet Ç, iddiaya göre husumetli olduğu öğrenilen ve Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta motosikletiyle seyir halinde bulunan Mehmet T'ye (51) tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde tabancayla vurulan Mehmet T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde sinir krizi geçiren Mehmet T'nin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Otomobiliyle kaçan şüpheli Mehmet Ç, ve babası Bekir Ç. polis ekiplerince Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gözaltına alındı.

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