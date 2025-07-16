Husumet Yüzünden Bıçaklama Olayında Sanığa 6 Yıl 8 Ay Ceza
Adana'nın Sarıçam ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla yaralayan H.C., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.C, müşteki M.Z. ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık ile M.Z. arasında önceden husumet bulunduğunu belirtti.
M.Z'nin 27 Temmuz 2023'te Mustafalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüdüğü sırada H.C. ile karşılaştığı, taraflar arasında çıkan kavgada sanığın M.Z'yi bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtığını anlattı.
Savcı, H.C'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık ise hakkındaki suçlamayı reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.
Müştekiyi ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı H.C'nin mevcut halinin devamına karar verdi.