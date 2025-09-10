Husumet Sonucu Ölüm: Baba ve Oğlu Tutuklandı

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde husumetli oldukları komşuları Ahmet ve Mehmet Şahin kardeşleri, araçlarının önünü kesip av tüfeğiyle öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan E.C. ve oğlu A.C., tutuklandı.

Olay, 7 Eylül'de saat 14.00 sıralarında, Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolunda meydana geldi. E.C. ve oğlu A.C., araçlarıyla ilçede gördükleri ve aralarında husumet olduğu öğrenilen komşuları Ahmet Şahin ile kardeşi Mehmet Şahin'in bulunduğu otomobili takip etmeye başladı. Baba ve oğlu, bir süre sonra kardeşlerin otomobilinin önünü kesip araçlarından inerek av tüfeğiyle ateş edip uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kardeşler Ahmet ve Mehmet Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

E.C. ile A.C., araçlarıyla kaçarken Topaç köyünde kaza yaptı. Şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı. E.C.'nin hastanedeki tedavisinden sonra 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ölen 2 kardeş ise ilçede toprağa verildi.