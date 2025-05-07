Husumet Nedeniyle Tüfekle Ateş Açan İki Genç Gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde husumetlisinin evine tüfekle ateş açan 16 yaşındaki F.D. ve 15 yaşındaki Y.Y.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi.
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde husumetlisinin evine tüfekle ateş açan F.D. (16) ve Y.Y.B. (15), gözaltına alındı.
Olay, dün saat 05.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. F.D. ve Y.Y.B. husumetli oldukları A.T.'nin evine tüfekle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel