Husumet nedeniyle tabancayla adam öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Burdur'da husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla vurarak öldüren Ramazan Uçar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çelik yelek giydirilmiş halde geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Burdur'da, mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla 7 el ateş ederek öldüren Ramazan Uçar'ın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Çelik yelek giydirildiği görülen Ramazan Uçar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Ramazan Uçar'ın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.