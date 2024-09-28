Husumet nedeniyle sokakta cinayet: Katil zanlısı tutuklandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sokakta karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Esmer'i (40) tabancayla öldüren katil zanlısı Fethi Orakçı (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Eylül Cuma günü saat 09.30 sıralarında, Ergene Mahallesi 540 Sokak'ta meydana geldi. Fethi Orakçı ile husumetli olduğu Hüseyin Esmer, sokakta karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran Fethi Orakçı, Esmer'e doğrultup, 4 el ateş etti. Esmer, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esmer'in öldüğünü belirledi. Orakçı gözaltına alındı. Hüseyin Esmer'in cesedi morga kaldırıldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Fethi Orakçı tutuklandı.

DAHA ÖNCE KENDİSİNİ BIÇAKLA YARALAYANI ÖLDÜRMÜŞ

Hüseyin Esmer'in daha önce bir tartışmada Orakçı'yı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle cezaevine girdiği, bu nedenle husumetli oldukları öğrenildi.

Haber Kadir ÖZEN İZMİR, DHA)