Husumet Nedeniyle Araca Zarar Veren Şüpheli Gözaltında
Çerkezköy'de husumetli iki kişi arasında telefonla tartışma sonrası bir şüpheli, diğerinin park halindeki aracına zarar vererek gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, husumetlisinin aracına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, E.G. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen E.K. telefonda tartıştı.
Ardından E.G, E.K'nin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde park halindeki aracının yanına geldi.
Aracın lastiklerini kesen E.G, otomobilin camlarına da taşla zarar verdi.
E.K'nin şikayetçi olmasının ardından şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelinin park halindeki otomobile zarar vermesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.