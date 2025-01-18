Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar

Husumet Nedeniyle Araca Zarar Veren Şüpheli Gözaltında

Husumet Nedeniyle Araca Zarar Veren Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy'de husumetli iki kişi arasında telefonla tartışma sonrası bir şüpheli, diğerinin park halindeki aracına zarar vererek gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, husumetlisinin aracına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.G. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen E.K. telefonda tartıştı.

Ardından E.G, E.K'nin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde park halindeki aracının yanına geldi.

Aracın lastiklerini kesen E.G, otomobilin camlarına da taşla zarar verdi.

E.K'nin şikayetçi olmasının ardından şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin park halindeki otomobile zarar vermesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
img

Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
img

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
img

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.