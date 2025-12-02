Haberler

Husumet nedeniyle ağır yaralama davası: 2 sanığa 18 yıla kadar hapis talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaralayan 2 sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından dava açıldı. Sanıkların 10'dan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Demetevler Mahallesi'nde 11 Ekim 2024'te A.A'yı (52) tabancayla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan İ.K. (25) ve M.T. (27) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü İ.K. ve M.T'nin aralarında önceye dayalı husumet bulunan A.A'yı motosikletle takip ettikleri belirtildi.

Sanıkların A.A'nın otomobilini zorla durdurdukları anlatılan iddianamede, çıkan tartışmada İ.K. ve M.T'nin, A.A'yı kol ve omzuna ateş ederek hayati tehlike geçirecek nitelikte ağır yaralayarak olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

İddianamede sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp

Heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.