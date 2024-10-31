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Husumet kavgasında tabancayla vurulan Hüseyin Mete hayatını kaybetti

Husumet kavgasında tabancayla vurulan Hüseyin Mete hayatını kaybetti
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Burdur'da, husumetli iki kişinin karşılaşması sonucu çıkan kavgada Hüseyin Mete, R.U. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan R.U. polis tarafından yakalandı.

BURDUR'da aynı mekanda karşılaştığı husumetlisinin tabancayla ateş ettiği Hüseyin Mete (42) hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki birahanede meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan R.U. ile Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.U. üzerinde bulundurduğu tabancayla Hüseyin Mete'ye ateş açtıktan sonra kaçtı. Mete kanlar içerisinde ye yığılırken, mekanda bulunanlar da panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu. Olaydan sonra kaçan R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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