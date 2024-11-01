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Husumet Kavgasında Cinayet: Ramazan Uçar Adliyeye Sevk Edildi

Husumet Kavgasında Cinayet: Ramazan Uçar Adliyeye Sevk Edildi
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Burdur'da husumetlisi Hüseyin Mete'yi vurduktan sonra adliyeye sevk edilen Ramazan Uçar, geniş güvenlik önlemleri altında işlem gördü. Olay anı kamerada.

Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada (2)

Burdur'da, mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla 7 el ateş ederek öldüren Ramazan Uçar'ın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Çelik yelek giydirildiği görülen Ramazan Uçar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Ramazan Uçar'ın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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