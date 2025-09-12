Haberler

Husumet Davası: Takip Sonrası Darp Olayı

Husumet Davası: Takip Sonrası Darp Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, husumetlisi M.E. ve eşi N.E.'yi otomobille takip ederek darbeden Ufuk T. gözaltına alındı. Olay sonrası çift, şikayette bulundu.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde aracıyla otomobilinin önünü kestiği husumetlisi M.E. (34) ile eşi N.E.'yi (19) darbeden Ufuk T. (30), gözaltına alındı.

Bafra ilçesinden eşi N.E.'yi otomobille çalıştığı iş yerinden alan M.E. kent merkezine dönmek için yola çıktı. M.E.'yi daha önceden husumetlisi olan Ufuk T., otomobiliyle takip etti. Ufuk T., yol boyunca aracını otomobilin önüne kırıp durdurmaya çalıştı. Atakum ilçesi Taflan mevkisinde Ufuk T., otomobilin önünü kesti. Aracından inen Ufuk T., husumetlisi M.E.'nin aracının sol ön ve arka camını kırdı. Çifti de darbeden Ufuk T. daha sonra olay yerinden kaçtı. Çift, polis merkezine gidip, Ufuk T. hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ufuk T.'yi yakalayıp 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Ufuk T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.