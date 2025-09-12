Husumet Davası: Takip Sonrası Darp Olayı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde aracıyla otomobilinin önünü kestiği husumetlisi M.E. (34) ile eşi N.E.'yi (19) darbeden Ufuk T. (30), gözaltına alındı.

Bafra ilçesinden eşi N.E.'yi otomobille çalıştığı iş yerinden alan M.E. kent merkezine dönmek için yola çıktı. M.E.'yi daha önceden husumetlisi olan Ufuk T., otomobiliyle takip etti. Ufuk T., yol boyunca aracını otomobilin önüne kırıp durdurmaya çalıştı. Atakum ilçesi Taflan mevkisinde Ufuk T., otomobilin önünü kesti. Aracından inen Ufuk T., husumetlisi M.E.'nin aracının sol ön ve arka camını kırdı. Çifti de darbeden Ufuk T. daha sonra olay yerinden kaçtı. Çift, polis merkezine gidip, Ufuk T. hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ufuk T.'yi yakalayıp 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Ufuk T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.