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HÜSNA NUR'U, ANNESİ 9 YILDIR KUCAĞINDA TAŞIYOR

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MERSİN'de, bebekken geçirdiği havale nedeniyle Serebral Palsi ile mücadele eden Hüsna Nur Karakış'ın (9) annesi Semra Karakış (33), tedavi için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, Kızım 9 yıldır yatağa mahkum yaşıyor.

MERSİN'de, bebekken geçirdiği havale nedeniyle Serebral Palsi ile mücadele eden Hüsna Nur Karakış'ın (9) annesi Semra Karakış (33), tedavi için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, Kızım 9 yıldır yatağa mahkum yaşıyor. Bebek gibi kucağımda taşıyorum. Kızım diğer çocuklar gibi oynasın, koşup bana sarılsın istiyorum dedi.

Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuğu olan ev kadını Semra Karakış ile elektrikçi İbrahim Ali Karakış (32) çiftinin ilk çocuğu olan Hüsna Nur Karakış, erken doğumla dünyaya geldi. 7,5 aylıkken doğup kuvöze alınan Hüsna Nur, havale geçirdi. Kas ve eklemlerinde hasar oluşan bebeğe Serebral Palsi tanısı koyuldu. Yaşıtları gibi büyüyemeyen bebek, yatağa bağlı ve ailesinin bakımına muhtaç hale geldi.

Yaşadıklarını anlatan Semra Karakış, bebeği doğduğunda meydana gelen sağlık sorunları nedeniyle günlerce hastanede kaldıklarını belirtti. Kızının ayağa kalkıp yürüyebilmesi için uzun, zorlu ve yüksek maliyetli fizik tedavi süreci geçirmesi gerektiğini aktaran Karakış, eşinin kazandığı asgari ücretle ancak kira ve ev ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini dile getirdi.

'TEK İSTEĞİM KIZIMIN YÜRÜMESİ'

Fizik tedavi için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Karakış, şöyle konuştu

Kızımı 9 yıldır kucağımda taşıyorum. Kendi ihtiyaçlarını karşılamıyorum. Hastalığı fark edildiğinde tedavisi vardı ve hala var. Nereye derlerse, oraya gidiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Maddi imkanımız yok. Bize yardım edin. Kızımın yürüme olasılığı var. Elimde olsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına kadar gideceğim. O kadar çaresizim ama gidemiyorum. Tek isteğim kızımın yürümesi. Bebek gibi kucağımda taşıyorum. Ben de kızım diğer çocuklar gibi oynasın, koşup bana sarılsın istiyorum.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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