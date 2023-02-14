Husilerin petrol limanlarına düzenlediği saldırıların Yemen ekonomisine maliyeti 1 milyar dolar

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İran destekli Husilerin son dönemde petrol limanlarına düzenlediği ve petrol ihracatının durmasına neden olan saldırıların ülke ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattığını söyledi.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İran destekli Husilerin son dönemde petrol limanlarına düzenlediği ve petrol ihracatının durmasına neden olan saldırıların ülke ekonomisini yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattığını söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde 20 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuştu.

Yemen ekonomisinin iç savaşın başından bu yana yarı yarıya küçüldüğünü ve ülkesinin dayanma gücünün tükenmekte olduğunu belirten Abdulmelik, "Husilerin petrol tesislerine ve limanlarına yönelik son saldırıları nedeniyle Yemen ekonomisi yaklaşık 800 milyon ila 1 milyar dolar zarara uğradı." dedi.

"Hükümetin uyumu ve uyguladığı reformlar olmasaydı ekonomik bir çöküşün yaşanacağını" söyleyen Abdulmelik, Husilerin saldırılarının olumsuz yansımaları nedeniyle maaşların asgariye indiğini, satın alma gücünün rekor seviyelerde düştüğünü ve eğitim, hastaneler, operasyonel bütçeler ve diğer sektörlerin zor durumda olduğunu kaydetti.

Abdulmelik, uluslararası topluma ve bağışçılara "Yemen Başkanlık Konseyi'nin öncelikleri doğrultusunda hükümetin çabalarını desteklemeye devam etmeleri" çağrısında bulundu.

Dubai'de düzenlenen "Dünya Hükümet Zirvesi 2023" 15 Şubat'ta sona erecek.

Husilerin limanlara yönelik saldırıları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Husiler, Ekim 2022'de Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı, 9 Kasım'da da Kuna Limanı'nı hedef almıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadesi kullanılmıştı.

Saldırı, uluslararası düzeyde kınanırken Husilere gerilimi tırmandırmama ve bu tür saldırılara son verme çağrıları yapılmıştı.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.