Husilerin Genelkurmay Başkanı İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

SANA, 17 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari'nin kısa süre önce düzenlenen İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gruba ait El-Mesira televizyonunda perşembe günü yayımlanan açıklamada Gamari'nin yanı sıra birden fazla üst düzey subayın da hayatını kaybettiği belirtilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Açıklamada, "İsrail ile çatışmalar sona ermemiştir. Siyonist düşman, işlediği suçlar için caydırıcı bir ceza alacaktır" denildi.

Adının gizli kalması koşuluyla konuşan bir Husi kaynağı, Gamari'nin 28 Ağustos'ta Husi kontrolündeki başkent Sana'daki bir hükümet binasını hedef alan İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıda Husilerin atadığı başbakan olan Ahmed al-Rahavi ile 11 bakan ve 2 üst düzey kabine yetkilisi de hayatını kaybetmişti.

Yerel basına göre, Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye yakın bir isim olan Gamari, İran'ı ve Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ı birçok kez ziyaret etmişti. Gamari, grubun Yüksek Cihad Konseyi'nin de önde gelen üyelerinden biriydi.

Husiler ayrı bir açıklamada Yusuf el-Medeni'nin grubun genelkurmay başkanlığına atandığını duyurdu.