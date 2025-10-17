Haberler

Husilerin Genelkurmay Başkanı İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıda birçok üst düzey subayın da öldüğü bildirildi. Husiler, çatışmaların sona ermediğini ve İsrail'in cezalandırılacağını açıkladı.

SANA, 17 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari'nin kısa süre önce düzenlenen İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gruba ait El-Mesira televizyonunda perşembe günü yayımlanan açıklamada Gamari'nin yanı sıra birden fazla üst düzey subayın da hayatını kaybettiği belirtilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Açıklamada, "İsrail ile çatışmalar sona ermemiştir. Siyonist düşman, işlediği suçlar için caydırıcı bir ceza alacaktır" denildi.

Adının gizli kalması koşuluyla konuşan bir Husi kaynağı, Gamari'nin 28 Ağustos'ta Husi kontrolündeki başkent Sana'daki bir hükümet binasını hedef alan İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıda Husilerin atadığı başbakan olan Ahmed al-Rahavi ile 11 bakan ve 2 üst düzey kabine yetkilisi de hayatını kaybetmişti.

Yerel basına göre, Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye yakın bir isim olan Gamari, İran'ı ve Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ı birçok kez ziyaret etmişti. Gamari, grubun Yüksek Cihad Konseyi'nin de önde gelen üyelerinden biriydi.

Husiler ayrı bir açıklamada Yusuf el-Medeni'nin grubun genelkurmay başkanlığına atandığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.