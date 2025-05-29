Husilerin Füze Saldırısı nedeniyle Tel Aviv Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı

Husilerin Füze Saldırısı nedeniyle Tel Aviv Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı
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Yemen'deki Husiler tarafından atılan balistik füze nedeniyle İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar kısa bir süreliğine durduruldu. Sirenlerin çaldığı bölgelerde herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yemen'deki Husiler tarafından atılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine askıya alındı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Ben Gurion Havalimanı, iniş ve kalkışlara kısa süreliğine kapatıldı.

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sirenlerin protokol gereği devreye girdiği ve füzenin önlendiği öne sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini kaydetti.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Husilerin 4 Mayıs'taki saldırısından sonra çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almış, bazıları saldırıların sürmesi nedeniyle uçuşları ertelemeyi sürdürmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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