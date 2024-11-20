Husiler, Türk gemisine Kızıldeniz'de füze saldırısı düzenledi

(ANKARA) - Yemen merkezli Husiler, Kızıldeniz'de bir Türk şirketi tarafından işletilen Panama bandıralı dökme yük gemisine düzenlenen füze saldırısını üstlendi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya üzerinden dün yaptığı açıklamada, 52 bin 200 ölü ağırlık tonajı (DWT) olan Panama bandıralı Anadolu S'nin hedef aldığını belirtti. Saree, "Husi deniz kuvvetlerinin uyarılarına cevap vermediği ve sahibi olan şirketin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal ettiği için" Türk şirketi tarafından işletilen dökme yük gemisine saldırdıklarını bildirdi. Saree, saldırı vuruşunun "doğru ve doğrudan" olduğunu kaydetti.

Füze saldırısı, 17 Kasım Pazar günü Yemen'in Muha kentinin yaklaşık 48 kilometre batısında meydana geldi. Buna göre, bir füzenin, geminin yakınına düştüğü belirtildi.

Husiler, İsrail'e deniz ablukası uygulama ve "onunla bağlantılı, ona giden ya da onunla iş yapan tüm gemileri hedef alma" konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Geminin, 14 Ekim'de Mısır'ın İskenderiye bölgesindeki El Dekheila limanından kalktığı ve 23 Kasım tarihinde Pakistan'ın Karaçi kentindeki Port Qasam limanına varması planlandığı tespit edildi.