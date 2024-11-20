Üye Girişi
Haberler

Husiler, Türk gemisine Kızıldeniz'de füze saldırısı düzenledi

Husiler, Türk gemisine Kızıldeniz'de füze saldırısı düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen merkezli Husiler, Kızıldeniz'de bir Türk şirketine ait Panama bandıralı dökme yük gemisine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Saldırı, geminin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etmesi nedeniyle gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Yemen merkezli Husiler, Kızıldeniz'de bir Türk şirketi tarafından işletilen Panama bandıralı dökme yük gemisine düzenlenen füze saldırısını üstlendi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya üzerinden dün yaptığı açıklamada, 52 bin 200 ölü ağırlık tonajı (DWT) olan Panama bandıralı Anadolu S'nin hedef aldığını belirtti. Saree, "Husi deniz kuvvetlerinin uyarılarına cevap vermediği ve sahibi olan şirketin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal ettiği için" Türk şirketi tarafından işletilen dökme yük gemisine saldırdıklarını bildirdi. Saree, saldırı vuruşunun "doğru ve doğrudan" olduğunu kaydetti.

Füze saldırısı, 17 Kasım Pazar günü Yemen'in Muha kentinin yaklaşık 48 kilometre batısında meydana geldi. Buna göre, bir füzenin, geminin yakınına düştüğü belirtildi.

Husiler, İsrail'e deniz ablukası uygulama ve "onunla bağlantılı, ona giden ya da onunla iş yapan tüm gemileri hedef alma" konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Geminin, 14 Ekim'de Mısır'ın İskenderiye bölgesindeki El Dekheila limanından kalktığı ve 23 Kasım tarihinde Pakistan'ın Karaçi kentindeki Port Qasam limanına varması planlandığı tespit edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur? Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.