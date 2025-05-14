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Husiler, Tel Aviv Havalimanı'nı Üçüncü Kez Hedef Aldı

Husiler, Tel Aviv Havalimanı'nı Üçüncü Kez Hedef Aldı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, son 24 saat içinde İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzelerle üçüncü kez hedef aldıklarını açıkladı. İsrail ordusu, Yemen'den atılan füze nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son 24 saat içinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 3'üncü defa hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Füze kuvvetlerimiz, son 24 saat içinde üçüncü kez hipersonik füzeyle Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, bu sabah, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığını ve füzeye müdahale ettiklerini açıklamıştı.

The Times of Israel'in haberinde de Yemen'den atılan füze nedeniyle Kudüs ve çevresi ile Batı Şeria'daki bazı bölgelerde ve Ölü Deniz yakınlarında sirenlerin çaldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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