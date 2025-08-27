Husiler, Tel Aviv Havalimanı'nı Hipersonik Füzeyle Hedef Aldığını Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaptığı açıklamada Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzelerle başarılı bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Operasyon sonrası milyonlarca İsrailli sığınaklara girmek zorunda kaldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle "başarılı bir şekilde" hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Filistin 2 hipersonik balistik füzesiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Seri, operasyonun hedefine başarılı bir şekilde ulaştığını, milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alınmak zorunda kalındığını aktardı.

Husilerin Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini vurguladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın gün içinde verdiği haberde, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle, İsrail'in merkezindeki geniş alanlarda sirenler aktif hale getirildiği ve Ben Gurion Havalimanı'nda hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve mutlu son! Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna kattı

Ve mutlu son! Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.