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Husiler, Tel Aviv Havalimanı'nı Hipersonik Füze ile Hedef Aldı

Husiler, Tel Aviv Havalimanı'nı Hipersonik Füze ile Hedef Aldı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Füze, hedefini başarıyla vururken, İsrail'de milyonlarca insan sığınaklara gitti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle nitelikli "askeri operasyon" düzenlediğini kaydeden Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ifade etti.

Seri, İsrail'in füze savunma sistemlerinin balistik füzeyi engelleyememesi dolayısıyla milyonlarca İsraillinin sığınaklara sığındığını ve havalimanındaki operasyonların yaklaşık bir saat boyunca durdurulduğunu aktardı.

Sözcü Seri, Tel Aviv'in Yafa bölgesinde de hayati önem taşıyan bir İsrail hedefine "Yafa" tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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