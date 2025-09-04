Husiler, Tel Aviv Havalimanı'nı Balistik Füze ile Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın balistik füzeyle hedef alındığı kaydedildi.

Füzenin hedefe isabet ettiği belirtilen açıklamada, ABD ve İsrail hava savunma sistemlerinin füzeyi durdurmada başarısız olduğu aktarıldı.

"Milyonlarca Siyonistin" sığınaklara kaçtığı aktarılan açıklamada, havalimanındaki trafiğin de aksadığı ifade edildi.

Saldırının, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlediği saldırılara karşılık olarak düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'den fırlatılan füzenin İsrail toprakları dışında açık bir alana düştüğü öne sürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e saldıran Husileri tehdit etti.