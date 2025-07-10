Husiler, Tel Aviv'deki Havalimanını Balistik Füze ile Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle "başarılı şekilde" hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı Zülfikar balistik füzesiyle hedef alındı." dedi.

Seri, operasyonun "başarıyla gerçekleştirildiğini, milyonlarca siyonistin sığınaklara kaçmasına ve uçuşların durmasına neden olduğunu" ifade etti.

Bu saldırının, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçlarına bir yanıt" olduğuna dikkati çeken Seri, "Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar destek operasyonlarının süreceğini" vurguladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilerin ülkeye doğru ateşlediği füze nedeniyle çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, sirenlerin protokole uygun olarak çaldığı ve füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ileri sürüldü.