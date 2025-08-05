Husiler, Tel Aviv'deki Havalimanına Hipersonik Füze Saldırısı Düzenledi

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyurdu. Saldırının, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerine karşı bir tepki olduğu belirtilirken, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yakınlarında yer alan Ben Gurion Havalimanı'na "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlendiği ve saldırının başarılı olduğu belirtildi.

Haberde, "milyonlarca siyonistin sığınaklara kaçmasına ve uçuşların durmasına neden olan saldırının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir yanıt, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara karşı bir tepki" olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler 3 Ağustos'ta İsrail'de Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentleri ile Hayfa Limanı'nı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
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