Husiler, Tel Aviv'de İsrail Hedeflerini Vurdu
Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'de bazı hassas noktalara yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bazı "hassas noktaları" hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Seri, Husilere bağlı füze biriminin, Tel Aviv bölgesinde İsrail'e ait bazı hassas noktaları "Filistin 2" tipi yüksek hızlı balistik füze ile hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.
Husilerin Askeri Sözcüsü ayrıca, bu operasyonun İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından yürütülen operasyonlarla uyumlu olduğunu ve hedeflerine başarıyla ulaştığını kaydetti.
Kaynak: AA / Shukri Hussein - Güncel